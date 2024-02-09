مهدد بالسحب من السينما.. فيلم ليلة العيد يحقق 716 جنيها في 24 ساعة

دخل فيلم ليلة العيد، دائرة الخطر وأصبح مهددا بالسحب من جميع دور العرض السينمائي خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد تحقيقه إيرادات هزيلة في شباك التذاكر، إذ تذيل قائمة الإيرادات اليومية، واكتفى أمس الخميس بـ716 جنيها فقط، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، على مدار 16 يوم عرض بالسينما 631 ألف جنيه، ولم يستطع المنافسة في قائمة الأفلام المعروضة حاليًا، إذ حقق فيلم رحلة 404، بطولة منى زكي، خلال نفس المدة، نحو 14 مليون جنيه ودخل في المراكز المتقدمة.

أبطال فيلم ليلة العيد

فيلم ليلة العيد بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، سميحة أيوب، هنادي مهنا، سيد رجب، محمود حافظ وأحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم ليلة العيد في 24 ساعة، يرصد خلالها معاناة عدد من السيدات والظروف السيئة التي تحيط بهن من كل جانب في المجتمع الذي يعيشن فيه، وكيف تواجه كل واحدة منهن التجربة الصعبة التي تمر بها.