فيلم «ليلة العيد» يحقق إيرادات متواضعة في 14 يوم عرض

حقق فيلم «ليلة العيد» بطولة الفنانة يسرا إيرادات متواضعة على مدار 14 يوم عرض بالسينما، إذ بلغت إيراداته 629 ألفا و618 جنيها، بحسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وجاء الفيلم في المركز العاشر بقائمة الإيرادات للأفلام المعروضة حاليًا بالسينما، والبالغ عددها 12 فيلما، إذ جاء بالمركز الأول فيلم الحريفة، والذي حقق على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما 50 مليون جنيه، وحقق 11 ألفا و748 جنيها خلال يوم.

أبطال فيلم ليلة العيد

يشارك في بطولة الفيلم يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، سيد رجب، نجلاء بدر، عبير صبري، محمود حافظ، سميحة أيوب، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم ليلة العيد، في إطار اجتماعي من خلال رصد معاناة مجموعة من السيدات يعيشن في منطقة شعبية، وتختلف معاناة كل واحدة منهن حسب التجربة التي تعيشها، وتدور كلها خلال 24 ساعة.