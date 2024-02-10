الزيادات الجديدة للمعاشات والمرتبات أمام النواب غدا

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس يقر غدا، قوانين تبكير صرف الزيادات الجديدة للمعاشات والمرتبات وحزمة الحماية الاجتماعية التي صدرت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، تمهيدا لتطبيفها في بداية شهر مارس المقبل، وقبل حلول شهر رمضان.

رفع الأجور بنسة 50%

قال الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة تقدم مشروعات قوانين بتبكير صرف المعاشات وضريبة الدخل غدا لإقرارها من البرلمان، حيث كان من المقرر صرفها مع تطبيق الموازنة العامة للدولة 2024/2025 في يوليو المقبل، ونظرا للظروف الاقتصادية، سيتم تبكير صرف كل الزيادات بداية من مارس المقبل.

وأشار إلى أنه يستفيد من القرارات سواء المعاشات والأجور والحد الأدنى وتكافل وكرامة، نحو 60 مليون مواطن، مضيفا أن الحزمة الجديدة تضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، والتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

زيادة المرتبات والمعاشات 2024

شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن قرار زيادة المرتبات والمعاشات 2024، والحد الادنى للأجور، يطبق بداية مارس المقبل، ووفقا لما أعلنه الرئيس السيسي، بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من أول مارس 2024، بحيث تصرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة.

وأوضح الفقي، أنه جرى رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالمزامنة مع قرار زيادة المرتبات الذي يطبق اعتبارا من مارس.