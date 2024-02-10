موعد قرعة ترقي القسم الرابع بدوري كرة القدم في الإسكندرية

كشفت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة، موعد إجراء قرعة الترقي من القسم الرابع إلى الثالث بين أوائل الـ4 مجموعات بالقسم الرابع.

موعد ومكان القرعة

وقررت لجنة مسابقات منطقة الإسكندرية لكرة القدم، إجراء قرعة دورة ترقي القسم الرابع والمؤهلة للقسم الثالث لأوائل المجموعة الأربعة، الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة 12 مساءً بمقر منطقة الإسكندرية بمحطة الرمل، بحضور فرق المجموعات المرشحة للتصعيد.

أوائل المجموعات

ويضم دورى القسم الرابع 4 مجموعات، مكونة من 38 فريق، تضم المجموعات من الأولى إلى الثالثة 10 فرق، بينما تضم المجموعة الرابعة 8 فرق فقط، ويتصدر مركز شباب العبور، المجموعة الأولى، نجوم الحضرة المجموعة الثانية وميدو المجموعة الثالثة، ومركز شباب الناصرية المجموعة الرابعة، وستُجرى القرعة بين تلك الفرق، للتصعيد لدوري القسم الثالث.