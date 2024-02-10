نفاد تذاكر حفل 100 سنة غنا لـ علي الحجار

كشف الفنان علي الحجار عن نفاد تذاكر حفله المرتقب تحت عنوان «100 سنة غنا»، وأعلن عن هذا الأمر من خلال منشور خاص عبر صفحته على انستجرام.

وشارك الفنان على الحجار، بوستر الحفل وعلق عليه: «الحفل كامل العدد، 100 سنة غنا، الحفل الأول من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الأربعاء 14 فبراير».

موعد حفل 100 سنة غنا

يذكر أن الفنان على الحجار يقدم أولى حفلاته الغنائية ضمن مشروعه الجديد 100 سنة غنا، والذي اختار أن تكون أغانيه من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وذلك 14 فبراير الجاري على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء تحت قيادة المايسترو هشام جبر.