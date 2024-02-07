علي الحجار: مشروع «100 سنة غنا» بدأ مع أغنية داري العيون

قال الفنان علي الحجار، إنه منذ 7 سنوات، أعلن دعوته للمواهب في الغناء، أو العزف أو الشعر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشددا على أن مصر مليئة بالمواهب، التي تشهدها دار الأوبرا المصرية، من خلال موسيقيين محترفين، ويجري الاعتماد عليهم، من خلال الموسيقى العربية، لأن بعض الأغنيات تتضمن المقامات الشرقية، وتتطلب وجود دارسيين إلى جانب الموهوبين.

وأضاف على الحجار خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، بدار الأوبرا، أنه منذ طفولته، والده حفظه جزء من الموسيقى، وزادت هذه التجربة مع دراسته بالمعهد.

ولفت إلى أن الفكرة بدأت معه من خلال أغنية داري العيون للمطرب محمد فوزي عام 81، بتوزيع ميشيل المصري، وبعدها أغنية أهو دة إللي صار، مشددا على أن هذه التجارب حمسته لمشروعه الغنائي 100 سنة غنا.

ويهدف المشروع إلى تعريف الأجيال الجديدة لقيمة وتراث الموسيقى، بما تتمتع به من قدر كبير من الثراء والقيمة الفنية العالية، إلى جانب ربط الأجيال بالموسيقى، بعيدا عن الانبهار بكل ما هو غربي وغريب، والذي يؤكد روح الانتماء.