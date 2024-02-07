علي الحجار: أحضر لمشروعي «100 سنة غنا» منذ 22 عاما

قال الفنان علي الحجار، إنه بدأ التحضير لمشروعه الغنائي «100 سنة غنا» منذ 22 عامًا، مشددا على أنه يضع خطة زمنية في توالي حفلاته لكي لا يتوقف.

وأضاف «الحجار»، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل مشروعه في دار الأوبرا، أنه سيقدم 20 أغنية للموسيقار محمد عبد الوهاب خلال حفلته الأولى، المقرر لها أن تنطلق فى 14 فبراير الجاري.

وأضاف أنه يوجد موزعيين مختلفين، ويستعين في بعض الحفلات بالمواهب الشبابية، لافتا إلى أنه يهدف إلى التنوع في الموسيقيين.

وأوضح أن الحفل الثاني لمشروعه «100 سنة غنا»، سيكون فى شهر أبريل المقبل، بعد انتهاء شهر رمضان، مشددا أن منير مراد سيقدم له حفلات لأنه ذو قيمة فنية كبيرة، لافتا إلى أن كل المطربين والموسيقيين أغانيهم تحمل بعض من الشجن، عدا محمد فوزي ومنير مراد، الذين يحملون طابع البهجة والضحك، مشددا على أنه سيقدم حفلات لهم.

وأكد أنه لم يعاني من مشكلات أو عقبات في تنفيذ مشروعه، لكنه فقط تطلب مجهود في توزيعه وكتابة النوت الموسيقية، والمجهود في تحضير الفكرة، وكيفية تنفيذها على أرض الواقع.

ونفى الحجار أن يكون هناك أي مشكلات قانونية في تنفيذ مشروعه، وأن أكثر ما واجهه هو مطالبته بإثبات حقوق الملكية للموسيقيين الذين يستعين بهم في مشروعه، مثل سيد درويش ومحمد عبد الوهاب، لافتا إلى أنه استعان بالأوبرا من أجل الرفع عنه هذا الأمر، لأن التراث ملكا لها.