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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«100 سنة غنا».. علي الحجار يحيي حفلا بدار الأوبرا 14 فبراير المقبل

كتب:

أميرة عزالدين
07:16 م | السبت 27 يناير 2024
علي الحجار

علي الحجار

يبدأ المطرب علي الحجار، في إحياء حفلات «100 سنة غنا»، 14 فبراير المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساءً.

تفاصيل انطلاق مشروع 100 سنة غنا

ويأتي انطلاق الحفل تزامنًا مع حفلات عيد الحب، ويتضمن الحفل العديد من المفاجآت، من بينها استخدام شاشات لعرض شهادات عن المطرب والأغنية التي يتم غناؤها، كما يتضمن برنامج الحفل تقديم أعمال الموسيقار محمد عبد الوهاب، بقيادة المايسترو هشام جبر ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الثامنة مساء.

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور، وترواحت أسعارها بين أربع فئات، إذ من المقرر أن رصد تاريخ الأغنية منذ القرن الـ19، والذي بدأ المطرب علي الحجار التحضير له منذ أكثر من 20 عامًا.

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بقلم أميرة عزالدين