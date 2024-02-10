محافظة القاهرة: لدينا 5021 مصنعا وتوافر المياه والطرق بنسبة 100%

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن عدد المصانع المنتجة بالمحافظة، ومدى توافر المرافق بالمناطق الصناعية، بلغ 5021 مصنعا، وبلغت نسبة توافر مرافق المياه والطرق نسبة 100%، أما مرفقي الاتصالات والصرف الصحي، بلغت نسبة توافرها 80%، وأقل نسبة توفر للمرافق كانت للكهرباء وبلغت 50%.

المناطق الاستثمارية

وأشار إلى أن المناطق الصناعية بالقاهرة، تشمل المناطق الاستثمارية الصناعية بالقطامية، وتاريخ إنشاءها وفق القرار رقم 686 لسنة 1999، بشأن تعديل استخدام بعض مناطق مشروع مد الخدمات العمرانية لمنطقة القطامية، وتضم 127 فدانا، وبها 85 مصنعا، وجرى توفير 2500 فرص عمل بها، وعدد القطع 222 قطعة أرض للمشروعات.

شق الثعبان

وتابع التقرير من المناطق الصناعية بالقاهرة منطقة الكيلو 6.5 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي بالنزهة، ومنطقة الكيلو 19 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ومنطقة أرض عماد نصر بالسلام 1، ومنطقة شق الثعبان وتضم 1650 مصنعا وورشة، وجار تقنين وضعها وتطويرها لتكون على مستوى عالمي في إنتاج الرخام وتصديره، ومنطقة زهراء المعادي، والمنطقة الصناعية بالبساتين بالقاهرة.