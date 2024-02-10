أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة مطروح.. تعرف على الأصناف

أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة مطروح، تختلف حسب الأنواع، وتحرص أغلب الأسر على شراءه مع اقتراب شهر رمضان المعظم، لتناوله قبل الافطار، وفي السحور طبقا للسنة النبوية والعادات والتقاليد في جميع المحافظات المصريه ومنها مطروح.

أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة مطروح، تختلف من مكان لآخر، ويجري طرح كميات كبيرة في الجمعيات الإستهلاكيه والمنافذ التي تخضع لإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية وشركة الجملة التابعة لها.

أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة مطروح

وتنشر «الوطن» خلال هذا التقرير أسعار ياميش رمضان 2024 في محافظة مطروح، حسب كل نوع علي حده وهي كالتالي:

- لفة قمر الدين بسعر 25 جنيها.

- عبوة المشمشية 200 جرام 140 جنيها.

- التمور عدة أصناف، منها الأسيوي والصعيدي وعدة أحجام يبدأ سعر الكيلو من 30 جنيها ويختلف حسب النوع والحجم.

- يسجل سعر الزبيب 230 جنيها الكيلو.

- تسجل عبوة التين المجفف 250 جرام 125 جنيها الكيلو.

- تسجل سعر عبوة القراصيا الخالية من النواة وزن 200 جرام بسعر 100 جنيه.

متابعة منافذ ومعارض ياميش رمضان

وأكدت وكيل وزارة التموين بمطروح المهندسة هند محمود مساعد، أن هناك متابعة من مفتشي التموين لجميع الياميش في منافذ الجمعيات الاستهلاكية والمعارض التابعة للمديرية «أهلا رمضان» للرقابة على السلع ومتابعتها بشكل مستمر في ظل الخدمات التي توفرها مديرية التموين بمطروح، بالتعاون مع المحافظة لتقديم سلع مميزة بجودة عالية.