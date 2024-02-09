أعلن عدد من المحال التجارية أسعار ياميش رمضان 2024 في القاهرة والجيزة لكونها إحدى أبرز المنتجات التي يرغب المواطنون في معرفة أسعارها قبل الشهر الكريم.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، متوسطات أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية المختلفة، وفق جولة على محلات العطارة.

أسعار ياميش رمضان 2024

وتباينت أسعار الياميش بشكل ملحوظ بحسب المناطق المباع فيها المنتجات، بالمقارنة مع الأعوام السابقة، بسبب ثبات أسعار عدد من المنتجات الغذائية من السلع كالسكر والزيت والأرز والدقيق، حيث تعد تلك المنتجات أكثر استخداما في شهر رمضان الكريم، كونها من أساسيات الشهر في صنع الأطعمة والمشروبات والحلويات المتنوعة.

جاء متوسط أسعار ياميش رمضان 2024 بالمحلات التجارية كالتالي :

سجل سعر رول قمر الدين 400 جرام نحو 110 جنيهات.

بدأ سعر لفة قمر الدين من 25 وصولا لـ 30 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها والجودة.

سجل سعر القراصيا بدون نواة 200 جرام نحو 106 جنيهات.

سجل سعر التمر الهندي النخيل 300 جرام بـ37.95 جنيها.

فيما سجل سعر التين المجفف 250 جراما نحو 126.25 جنيها.

سجل سعر المشمشية 200 جرام نحو 149 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيها.

سجل سعر علبة تمر نصف جاف 5 كيلو جرام نحو 325 جنيها.

سجل سعر علبة تمر 700 جرام نحو 70 جنيها.

بينما سجل سعر كيلو جوز هند نحو 215 جنيها.

سجل سعر كيلو الكاجو الجامبو نحو 680 جنيها.

سجل سعر كيلو اللوز المحمص نحو 460 جنيها.

سجل سعر كيلو الفستق نحو 680 جنيها.

سجل سعر كيلو اللوز بون تحميص نحو 440 جنيها.

سجل سعر الفول السوداني المقشر 250 جرام 118.45 جنيها.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

وأظهرت الدراسات الفلكية أنه من المقرر أن يكون شهر رمضان يوم 11 مارس 2024، الأثنين فلكيا، وهو اول أيام الشهر الكريم، في حين ستكون أقصر ساعات الصيام فيه أقل من 14 ساعة، وتوقعت الدراسات الفلكية أن يكون مدة الشهر الكريم 30 يوم.