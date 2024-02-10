انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. «اعرف البتلو بكام»

سجَّلت أسعار اللحوم، اليوم السبت 10 فبراير 2024، حالة من التراجع الملحوظ لعدد كبير من الأنواع، في ظل توفر كميات جيدة من اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق المحلية، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم السبت 10 -2 -2024، في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في الأسواق المحلية، نحو 406 جنيهات.

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في الأسواق، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 412 جنيهاً.

- تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز كبير اليوم في الأسواق، بنحو 6 جنيهات، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 314 جنيهاً.

- تراجع سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم في الأسواق، بنحو 2 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 322 جنيهاً.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

- تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في الأسواق، بنحو 10.5 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 389 جنيهاً.

- تراجع سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في الأسواق، بنحو 15 جنيها، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 345 جنيهاً.

- تراجع سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في الأسواق، بنحو 2 جنيه، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 355 جنيهاً.