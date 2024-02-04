أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2-2024 في الأسواق.. استقرار نسبي بمختلف الأنواع
كتب:
سعيد رمضان
05:41 م | الأحد 04 فبراير 2024
اسعار اللحوم اليوم
سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 4 فبراير 2024، في مصر استقرارًا نسبيًا، لمختلف الأنواع داخل الأسواق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار اللحوم اليوم
واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2- 2024، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، إذ يتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيهًا للكيلو حسب النوع، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار اللحوم اليوم في مصر
- استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 393 جنيهًا.
- استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 403 جنيهات.
- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز كبير اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 306 جنيهات.
أسعار اللحوم في الأسواق المحلية
- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 383 جنيهًا.
- استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 326 جنيهًا.
- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 347 جنيهًا.
- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 324 جنيهًا.