أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2-2024 في الأسواق.. استقرار نسبي بمختلف الأنواع

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الأحد 4 فبراير 2024، في مصر استقرارًا نسبيًا، لمختلف الأنواع داخل الأسواق، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2- 2024، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة، إذ يتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيهًا للكيلو حسب النوع، وذلك وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

- استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 393 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 403 جنيهات.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز كبير اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 306 جنيهات.

أسعار اللحوم في الأسواق المحلية

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 383 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 326 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحم الكندوز صغير اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 347 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو اللحم الضأن بعظم اليوم في مصر، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 324 جنيهًا.