استقرار أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد استقرارا ملحوظا، إذ تراوح سعر الكيلو من 280 جنيها إلى 330 في المنافذ الحكومية، وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم الأحد 4-2-2024 وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجس الوزراء.

أسعار اللحم الكندوز اليوم

تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 280 إلى 340 جنيها، وسعر اللحم الكندوز الكبير بين 240 إلى 340 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر اللحم الكندوز الصغير بين 250 إلى 365 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحم الضأن اليوم

وسجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم ما يقرب من 280 جنيها إلى 460 جنيها، بينما وصل سعر كيلو اللحم الضأن بالعظم اليوم من 102 جنيه إلى 360.

أسعار اللحم البتلو اليوم

يتراوح سعر اللحم البتلو اليوم ما بين 280 جنيها إلى 450 جنيها للكيلو الواحد، وسعر اللحم البتلو بالعظم تراوح بين 180 إلى 360 جنيها للكيلو الواحد.