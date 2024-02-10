أسعار اللحوم اليوم السبت 10-2-2024.. «اعرف البلدي بكام»

سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 10-2-2024، وتباع اللحوم البلدي للمستهلك بـ340 جنيهًا للكيلو في محلات الجزارة والأسواق، وتواصل الدولة جهود الرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المقررة.

وتستعرض «الوطن» أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 10-2-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة شعبة القصابين، كما يلي:

- سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في المتوسط نحو 320 جنيهًا.

- بينما سجل سعر كيلو لحم الكندوز في المتوسط 340 جنيهًا للحوم الحمراء البلدي.

- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في المتوسط نحو 275 جنيهًا.

أسعار اللحوم في مصر

- وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو في المتوسط نحو 330 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الكندوز صغير في المتوسط نحو 320 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز كبير في المتوسط نحو 280 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن في المتوسط نحو 370 جنيهًا.