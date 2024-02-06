تراجع في أسعار اللحوم اليوم.. بكام الكيلو بعد انهيار الدولار

تراجعت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في الأسواق والمحلات، ليتراوح سعر الكندوز ما بين 316 و388 جنيهًا للكيلو، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 388.16 جنيه للكيلو متراجعة بنحو 0.54 قرش في الكيلو، مقارنة مع أسعار، أمس، وتختلف الأسعار من نوع إلى نوع آخر وبحسب المكان.

أسعار اللحوم الكندوز الكبير

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز الكبير 316.16 جنيه للكيلو متراجعة بنحو 1.16 جنيه في الكيلو، مقارنة مع أسعار أمس، وتختلف الأسعار من نوع إلى نوع آخر وبحسب المكان.

أسعار اللحوم الكندوز الصغير

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز الصغير 344 جنيها للكيلو متراجعة بنحو 0.31 قرش في الكيلو، مقارنة مع أسعار أمس، وتختلف الأسعار من نوع إلى نوع آخر وبحسب المكان.

أسعار اللحوم الضأن

وسجلت أسعار اللحوم الضأن في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة اليوم الثلاثاء 6-2-2024، نحو 337.79 جنيه للكيلو، متراجعة بنحو 7.12 جنيه عن أسعار أمس.

أسعار اللحوم الحمراء بتلو

وسجلت أسعار اللحوم الحمراء بتلو، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة اليوم الثلاثاء 6-2-2024، نحو 402.07 جنيه للكيلو.