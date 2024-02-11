بـ10 جنيهات فقط.. 3 توابل في مطبخك تنسف الكرش تمامًا

دهون البطن أزمة تؤرق الكثير، فهي الدهون التي تتراكم في منطقة البطن وحول الأعضاء الداخلية في الجسم.

عادًة ما تُعرف بالدهون الجوفية أو الدهون البطنية، وتُعتبر دهون البطن من أخطر أنواع الدهون في الجسم، حيث إن تراكمها يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، إذ تحتوي دهون البطن على العديد من الخلايا الدهنية التي يمكن أن تفرز مواد كيميائية تؤثر على عمل الجسم بطرق سلبية.

وتُعد الحمية الغذائية المتوازنة وممارسة الرياضة من الطرق الفعّالة للتحكم في مستوى دهون البطن وتقليلها.

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وتحدث الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية، لـ«الوطن»، عن أفضل طريقة صحية للتخلص تمامًا من دهون البطن «الكرش»، إذ أكد أن الأمر لا يمكن أن يعتمد على وجبة بعينها، أو مشروب أو غيره، لكنه يحتاج لأمور أساسية وعوامل أخرى مساعدة، وتُعد أبرزها التوابل، التي تساعد في التخلص منها.

وأوضح الدكتور كريم جمال، بضرورة ممارسة التمارين الرياضية، والاعتماد على الأنظمة الغذائية الصحية التي تساهم في التخلص من دهون البطن «الكرش».

وعن التوابل التي تنهي «الكرش» أوضح أخصائي التغذية، أن هناك 3 أنواع من التوابل بأسعار زهيدة من شأنها القيام بالأمر، وهي «الشطة، والزنجبيل، والقرفة»، متابعًا: «ممكن من خلال الإضافة مع الوجبات الأساسية أو تناولهم كمشروب مع الماء المغلي».