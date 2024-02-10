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رئيس جامعة الإسكندرية: تطوير مدرج 1 بكلية الهندسة بتكلفة 100 مليون جنيه

كتب:

كيرلس مجدى
04:40 م | السبت 10 فبراير 2024
تطوير هندسة الإسكندرية

تطوير هندسة الإسكندرية

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان اليوم، أنه شدد على ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة التي تحدث على مستوى الجامعة.

إنشاء المدرج على أحدث الأنظمة المتبعة

وتفقد الدكتور قنصوة الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرج 1 بكلية الهندسة، ولفت إلى أن المدرج تم إنشاوه على أحدث الأنظمة المتبعة في الجامعات العالمية بإجمالي تكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

مزود بشبكة إنترنت فائق السرعة

وأشار إلى أن سعته تصل إلى 638 مقعدا، ومزود بشبكة إنترنت فائق السرعة، ونظام تكييف كامل على أحدث الأنظمة VFR، ونظام مكافحة حرائق، ونظام صوتيات وكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة.

جاء ذلك على هامش انطلاق الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الإسكندرية، حيث يجري تفقد كافة المنشآت التي تدخل حيز التطوير في الوقت الراهن لصالح الطلاب.

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بقلم كيرلس مجدى