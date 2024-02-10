هل تنخفض درجات الحرارة العظمى عن 20 في القاهرة مرة أخرى؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، فبعد أن بدأت درجات الحرارة في الارتقاع التدريجي، يتساءل العديد من المواطنين عن انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى عن 20 درجة مئوية، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

هل تنخفض درجات الحرارة العظمى عن 20 درجة مرة أخرى؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الثلاثاء المقبل، يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، يصاحبه أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتنخفض درجات الحرارة العظمى عن 20 درجة بدءا من يوم الأربعاء، لتسجل العظمى على القاهرة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 فبراير

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 14 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 15 فبراير

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 6 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.