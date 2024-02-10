حالة الطقس غدا.. دافئ نهارا وشبورة على الطرق ونشاط لحركة الرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس نهارا وليلا غدا الأحد، إذ يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

وتكون حـالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر، شديدة البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا

كما تتكون شبورة مائية كثيفة صباحاَ على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 23 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.