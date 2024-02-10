نائب رئيس الأركان الأردنية السابق: أمريكا الداعم الأكبر للمشروع الإسرائيلي

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس الأركان الأردنية السابق، إن هناك العديد من العوامل تؤثر على التوجه الأمريكي؛ أهمها العلاقة الأمريكية الإسرائيلية المرتبطة بالمشروع الإسرائيلي في المنطقة.

السياسة الداخلية الأمريكية

وأضاف الفريق قاصد، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن أمريكا الداعم الأكبر للمشروع الإسرائيلي، ولكن من المفترض أن الولايات المتحدة لها دور كبير عالميًا ويجب أن تخلص العالم من هذا التوتر المتزايد.

مستقبل بايدن سياسيًا بأمريكا

وأشار إلى أن الحسابات السياسية الداخلية الأمريكية والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي ومستقبل بايدن سياسيًا بأمريكا في ظل الانتخابات المقبلة كل هذه الأمور تدور بنفس الفلك، متابعًا: «علمًا بأنه من مصلحة أمريكا القضاء على الفصائل الفلسطينية»