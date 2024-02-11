سعر طن الحديد اليوم الأحد 11-2-2024 في مصر.. تراجع جديد للاستثماري

شهد سعر طن الحديد اليوم الأحد 11-2-2024 في مصر بالمصانع والشركات المختلفة تراجعا، وتحديدا الحديد الاستثماري، الذي شهد انخفاضا لليوم الرابع على التوالي.

ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الحديد والأسمنت بشكل يوم،ي للتعرف على مستجدات أسعاره.

سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأحد في مصر، حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء، أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

وتراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي؛ إذ سجل اليوم 52 ألفا و326 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الأحد، 53 ألفا و693 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم

كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية، سعر الأسمنت اليوم الأحد؛ إذ سجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم 2487 جنيها للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أسعار الحديد اليوم الأحد عالميا، وجاء الأبرز كالآتي:

- متوسط سعر طن الحديد الخام: 128 دولارا.

- متوسط سعر طن حديد التسليح: 546 دولارا.

- متوسط سعر طن البليت: 520 دولارا.