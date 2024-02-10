انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم.. 1600 جنيه دفعة واحدة

سجلت أسعار الحديد اليوم السبت 10- 2 -2024، انخفاضا كبيرا في الأسواق المحلية، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ويأتي هذا التراجع الكبير بالتزامن مع التراجعات المتتالية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الفترة الماضية.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم السبت 10 فبراير 2024، بعد التراجع الكبير في أسعاره والذي وصل الي 1637 جنيها بالنسبة لحديد عز، بالإضافة الي أسعار الأسمنت بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز اليوم للمستهلك

شهد سعر طن حديد عز اليوم، انخفاضا كبيرا بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر الطن بنحو 1637 جنيها، ليسجل السعر في المتوسط نحو 53 ألفا و616 جنيها للطن.

سعر طن الحديد الإستثماري اليوم للمستهلك

سجل سعر طن الحديد الإستثماري اليوم، انخفاضاً ملحوظاً بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر الطن بنحو 570 جنيها، ليسجل السعر في المتوسط نحو 52 ألفا و527 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، ليسجل السعر في المتوسط 2384 جنيه لطن