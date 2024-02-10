تفاعل أطفال الترامسة مع عرض «أكتوبر الذهبي» في قنا

تفاعل أطفال قرية الترامسة التابعة لمركز قنا، مع العرض المسرحي «أكتوبر الذهبي» أثناء عرضه بمركز شباب الترامسة، ضمن ختام فاعليات مسرح المواجهة والتجوال، والذي تم عرضه على مدار 5 أيام بقصر ثقافة قنا، ومراكز شباب «البياضة والمعنا والطويرات والترامسة» تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومن إنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وإشراف الفنان محمد الشرقاوي، بالتعاون مع وزارات «الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي»، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة مصر الخير.

العرض المسرحي

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن العرض المسرحى «أكتوبر الذهبي» يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية منذ نكسة 67 وحتى انتصار أكتوبر العظيم، كما يوضح العرض كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في تحقيق النصر، كما يجسد العرض مجموعة من مبدعي مسرح العرائس.

وأضاف الداودي، أن مثل هذه الأعمال الفنية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وغرس قيم الانتماء والولاء، ونبذ العنف والتعصب لدى الشباب والأسرة المصرية، كأحد الأهداف الرئيسية، التي يعمل على تحقيقها مشروع مسرح المواجهة والتجوال، ضمن المبادرة الرئيسية حياه كريمة.

وزارة الثقافة

وقدم محافظ قنا الشكر لوزارة الثقافة، والقائمين على تقديم العرض المسرحي، لحرصهم على الوصول بالمنتج الثقافي للقرى الأكثر احتياجا في جنوب صعيد مصر، بعد أن كان قاصرا على العاصمة ومحافظات الوجه البحري.

والعرض فكرة الدكتور أسامة محمد علي ومن إخراج رضا حسانين.