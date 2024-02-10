وظائف خالية من «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات.. «الحق قدم»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية لجميع المؤهلات الدراسية، حرصًا منها على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم للحصول على مصدر دخل شهري، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر عن طريق مبادرة توظيف مصر بتنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة إحدى سلاسل الهايبر ماركت شهيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها لجميع المؤهلات، ونوضح من خلال هذا التقرير الوظائف والشروط المطلوبة وتفاصيل الملتقى التوظيفي، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

يتم تنظيم الملتقى التوظيفي بفرع الفرجاني، 40 شارع الزيتون أمام شركة المياه محطة مترو حدائق الزيتون، يوم الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

- مديرين فروع خبرة في مجال الهايبر ماركت.

- مديرين أقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت.

- مشرفين أقسام خبرة في مجال الهايبر ماركت.

- محاسبين فروع.

- كاشير مسائي.

- موظفين خدمة عملاء.

- متلقي طلبات.

- طيارين دليفرى «فيسبا».

- بقالين «شيف جبن».

- موظفين استلامات «FMC».

- مراقبين مخزون.

- مراقبين كاميرات.

- موظفين أمن.

- منسقين ممرات تجميل عطارة ومجمدات.

- عمال مخازن.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في القاهرة والجيزة.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات ومؤهل عال ومتوسط وفوق متوسط.

- الحد الأقصى للسن 45 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين راتبًا حسب كل وظيفة والخبرة.

- توفر الشركة للموظفين فرصًا للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين إجازات سنوية و رسمية.

- تمنح الشركة للعاملين مكافأة وحوافز.