تعيينات شركة المياه.. انتهاء إجراءات المقابلات الشخصية لــ3 وظائف

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن مواصلة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد على مدار يومين إجراء المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف «مهندس - فني - عامل» بالمسابقة رقم 1 لسنة 2022م والخاصة بمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد والتي سبق الإعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية والموقع الرسمي للشركة.

المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف المياه والصرف الصحي 2024

أكد المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن المقابلة الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف «مهندس- فني - عامل» بالمسابقة رقم 1 لسنة 2022 م والخاصة بمركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد تستمر خلال يومي الجمعة والسبت الموافق (9 ، 10) من شهر فبرايرالجاري 2024 م بدءا من الساعة التاسعة صباحا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة طبقا للمواعيد المحددة بالكشوف المعلنة.

الارتقاء بكفاءة الهيكل البشري بمختلف الشركات التابعة للقابضة للمياه

من جانبه أشار اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة إلى أن المقابلة الشخصية تجري بمعرفة لجنة مشكلة من قيادات شركة مياه أسيوط ومسؤولي قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة للمياه ضماناً لشفافية التقييم من أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشري بمختلف الشركات التابعة للقابضة للمياه.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه 2024

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أعلنت الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022 كالآتي:

- مصري الجنسية.

- يكون من المقيمين بالمراكز المطلوبة بمحافظة الوادي الجديد أو مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط طبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان.