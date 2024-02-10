بدء تلقي طلبات وظائف شركة مصر للطيران 2024 غدا.. الشروط المطلوبة

أعلنت الشركة القابضة للطيران تلقي طلبات الراغبين في شغل وظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، غدا الأحد ولمدة 15 يوما، طبقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

الشروط المطلوبة لتعيين ذوي الخبرة بوظائف مصر للطيران 2024

وأعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران وفق منشور على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك»، الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف «مضيف - مضيفة جوية» بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية من ذوي الخبرة، كما يلي:

- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات، أو مؤهل عالٍ.

- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

- يمكن التقديم للذكور والإناث.

- أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرا من تاريخ الانتهاء.

شروط وظائف مصر للطيران للجدد دون خبرة 2024

- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

- لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد على 30 عاما.

- التقديم للذكور والإناث.

- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالبت الشركة القابضة للطيران، المتقدمين لشغل الوظائف بإحضار المستندات التالية:

- صورة المؤهل الدراسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.