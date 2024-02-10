بخطوات بسيطة رابط قراءة عداد الكهرباء للشهر محافظة الدقهلية

حددت شركة شمال الدلتا رابط قراءة عداد الكهرباء للشهر محافظة الدقهلية، إذ يجري الدخول على الرابط وعمل عدد من الخطوات البسيطة لتسجيل القراءة على الرابط، والتأكد من القراءة من خلال المحصل.

رابط قراءة عداد الكهرباء للشهر محافظة الدقهلية

وأضافت شركة شمال الدلتا، أنه يجري الدخول على رابط قراءة عداد الكهرباء للشهر محافظة الدقهلية، من هنا، من أجل تسجيل القراءة، ىعمل الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على الرابط الخاص بشركة الكهرباء.

- اختيار خانة قراءة العداد.

- تسجيل الرقم الآلي الخاص بالمستهلك الموجود على الفاتورة.

- إدخال البيانات الخاصة بالعداد وهي:

- رقم العداد.

- المنطقة.

- العنوان

- تسجيل قراءة العداد الخاصة بالشهر.

- الضغط على حفظ القراءة.

مقارنة قراءة العداد مع قراءة المحصل.

وأضافت الشركة أنه يجب على المواطنين تسجيل قراءة العداد بشكل صحيح، إذ تقارن الشركة قراءة العداد المرسلة على الرابط في الأعلى مع القراءة المأخوذة من قبل المحصل.

وأكدت أنه يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء من خلال التوجه إلى أقرب فرع للشركة، أو من خلال فوري أو من خلال محصل الكهرباء في كل منطقة.