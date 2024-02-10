«كف الكتابة» و«إبهام الرسائل».. أمراض ظهرت بسبب استخدام الموبايل لساعات طويلة

كشف الدكتور ماركو جوزيف، أخصائي علاج طبيعي، الإصابات المنتشرة بسبب العادات الخاطئة منها مثل «كف الكتابة» و«إبهام الرسائل»، قائلا إن هذه العادات ترجع لاستخدام الناس يديها كثيرا سواء في طريقة إمساك الموبايل أو الكتابة على اللاب توب أو الكمبيوتر، وأصبحت هذه الأجهزة أشياء أسياسية في الحياة واستخدامها بعدد ساعات طويلة.

الاستخدام الخاطئ أدى لحدوث إصابات

وأضاف «جوزيف»، خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور ونهى عبدالعزيز، أن الاستخدام الخاطئ أدى لحدوث إصابات تسمى إصابات الاستخدام المرتفع، بحيث أصبحت الناس تستخدم يديها أو أصابعها بشكل مرتفع في خلال يومها، هذا لم يكن موجودا في الماضي، لذلك ظهرت مشكلات مثل «كف الكتابة».

وأوضح أن «كف الكتابة» هو خلل وتوتر في أعصاب اليد، يظهر في البداية بصورة ألم، ثم يظهر بصورة تشنجات لا إرادية، عندما يتم استخدامها بأشياء تحتاج تفاصيل أو مهارات معينة باليد.

الإصابة كانت منتشرة في الماضي

وأشار إلى أن الإصابة كانت منتشرة في الماضي للأشخاص الذين يكتبون على الآلات الكاتبة والعازفين على الآلات الموسيقية، والآن أصبحت تظهر عند الأجيال التي تكتب كثيرا على اللابتوب أو الموبايل.

وعن «إبهام الرسائل»، كشف بأنه في منطقة الإبهام يوجد بها وتران مهمان مسؤولان عن حركة الإبهام لأعلى، وعندما يحدث التهاب في الوتر حجمه يكبر، علما بأن الوتر موجود في نفق مخصص له لعمل الحركة، فإذا حجمه كبر عن حجم النفق لا يستطيع الوتر التحرك نتيجة التهابه، وسبب هذا الالتهاب يرجع للاستخدام الزائد.