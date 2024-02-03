القبض على شخصين في لوس أنجلوس. والتهمة الكتابة على زجاج ناطحة سحاب

ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على شخصين بسبب جريمة غريبة هي الكتابة على جدران ناطحة سحاب يٌطلق عليها «أوكان بلازا» وتشويه زجاجها الخارجي.

القبض على شخصين بتهمة تتعلق بالكتابة على الجدران

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فان شرطة لوس أنجلوس ألقت القبض على شخصين هذا الأسبوع فيما يتعلق بتهمة تتعلق بالكتابة على الجدران ورسم جرافيتي على نحو 30 طابقًا في ناطحة سحاب غير مأهولة وغير مكتملة البناء في وسط المدينة.

والبرج الذي كتب عليه الشابان تبلغ تكلفته مليار دولار، وهو مشروع سكني وتجزئة متعدد الاستخدامات متوقف لم يكتمل منذ عام 2019، ويقع الموقع على الجانب الآخر مباشرةً من حفل توزيع جوائز جرامي هذا العام.

قسم الدعم الجوي التابع لها رصد أكثر من عشرة أشخاص تسللوا إلى المبنى

واعتبرت الشرطة ان ما فعله الشابان أعمال تخريب في الموقع وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس في بيان إن قسم الدعم الجوي التابع لها رصد أكثر من عشرة أشخاص تسللوا إلى المبنى بعد منتصف ليل 30 يناير وربما قاموا برش الطلاء وفرت المجموعة عندما وصل الضباط إلى المنطقة، باستثناء شخصين اعتقلتهما الشرطة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وبعد أيام، استجاب الضباط لنداء استغاثة من تخريب أشخاص للمبنى ورشوا طلاءً على الطابق الثلاثين من المبنى ولاذوا بالفرار عندما وصلت قوات إنفاذ القانون.

وقالت إدارة الشرطة إن الضباط كانوا يعملون مع إدارة ناطحة السحاب لتأمين الموقع بشكل أفضل ووضع إجراءات أمنية إضافية، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ الإجراءات على الفور وستتم إزالة الكتابة على الجدران.