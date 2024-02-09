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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9-2-2024

كتب:

منة العشماوي
07:59 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
سعر الدرهم الإمارتي اليوم

سعر الدرهم الإمارتي اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا، ونشرت المواقع الرسمية للبنوك المصرية بيانات أسعار العملات، وتتراوح أسعار الشراء في البنوك بين 8.23 جنيه و8.41 جنيه وبالنسبة للبيع بين 8.40 جنيه و8.43.

ونرصد في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9-2-2024 مقابل الجنيه، بحسب عدد من البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري

جاء سعر الدرهم الإماراتي في المركزي المصري بالنسبة للشراء 8.39 جنيه والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وعن سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر بـ8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بركة 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك بركة بـ8.28 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.

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بقلم منة العشماوي