رامي جمال يطرح أغنية «بقيس الجمال بيكي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أغنيته الجديدة «بقيس الجمال بيكي»، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر رامي جمال الأغنية معلقا عليها، قائلا: «عايز أعيش اللي باقي في عمري وأنا جنبك.. أنا بقولك عشان حطيت عيني عليكي، اسمعوا أغنية بقيس الجمال بيكي دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع وكل سنة وإنتوا مع حبايبكم الأغنية من كلماتي اللي بهديها لمراتي وصاحبتي وبنتي وألحاني وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي اعملوا منشن للي تحبوا تقولوهم كده».

رامي جمال يروج لأغنية «بقيس الجمال بيكي»

وروّج «جمال» منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور للأغنية بنشر البوستر الدعائي للأغنية، معلقا: «بقيس الجمال بيكي أغنية عيد الحب، ميعادنا يوم 10 إن شاء الله، مع أغنية من أقرب الأغاني لقلبي».

وأضاف: «الأغنية كلماتي ولحني، وتوزيع محمد مجدي والبوستر تصميم ريان الفايز، هنسيكم الحزن خالص وعد».