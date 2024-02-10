منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُعلن فتح باب التظلمات على نتائج الترم الأول

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بدءًا من اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

20 جنيهًا رسوما مقررة لكل مادة

وتبدأ الإجراءات بتوجه الطالب لديوان المنطقة لتقديم طلب الطعن لإدارة الامتحانات ودفع الرسوم المقررة بواقع 20 جنيهًا لكل مادة، ثم التوجه إلى مقر الكنترول بمعهد كفر الشيخ النموذجي، لتقديم الطلب ومعرفة موعد الاطلاع على ورقة إجابته، والذي من المقرر أنّ يكون في يوم 24 من فبراير الجاري، على أنّ تُعقد اللجنة الفنية المُكلفة بتصحيح الأوراق في اليوم التالي، وستُعلن نتيجة هذه التظلمات يوم 26 فبراير 2024.

فتح باب التظلمات على نتائج الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الأربعاء الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أنَّ الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.