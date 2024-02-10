أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تحديد أماكن حملة هنوصلك غدا السبت 10 فبراير، من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المحافظات.

أماكن حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة بالمحافظات

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الأماكن والمحافظات من أجل حملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة غدا كالآتي:

- محافظة القليوبية في جمعية نبع الخير.

- محافظة المنوفية في مقر جمعية صناع الحياة في مركز شبين الكوم.

- محافظة البحيرة في الشئون الاجتماعية بجوار الوحدة الصحية بديروط مركز المحمودية.

- محافظة البحيرة في مكتب تأهيل أبو حمص بجوار وحدة أبو حمص الاجتماعية.

- محافظة أسيوط في شارع المحافظة أمام مجمع الرجاء بجوار مطعم باتيسيا.

- محافظة أسيوط في قرية أولاد لياس في مقر جمعية عالخير نتعاون لتنمية المجتمع في مركز صدفا.

- محافظة قنا في قرية دندرة في نجع الرد مندرة الشيخ عبد الرحيم.

- محافظة سوهاج في قرية بيت علام بمقر الجمعية الشرعية بمركز جرجا.

- في مركز جهينة في قرية عنيبس في جمعية تنمية المجتمع.

- في مركز طهطا بمركز شباب بنهو.

- محافظة السويس في مقر جمعية صناع الحياة بمركز الأربعين.

- في محافظة الأقصر ب نجع القباحي الشرقي في ديوان الزيوحة بمركز الأقصر.

- محافظة كفر الشيخ مركز شباب الحلمية في مركز الحامول.

- جمعية المرابعين في منطقة المرابعين.

- محافظة الدقهلية مقر صناع الحياة ببرج توريل بمدينة المنصورة.

- محافظة قنا في مقر جمعية تنمية المجتمع بنجع الميات في دشنا.

- في مقر جمعية تنمية المجتمع بنقادة في مركز نقادة بقنا.

- مكتب تأهيل التضامن في شارع البحث الجنائي بجوار السجل القديم في مركز نجع حمادي.

- محافظة الإسكندرية في مركز محرم بيك.

- مركز مينا البصل.

- مركز المنتزه.

- الجمعية الشرعية بالعوايدة.