رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يوجه بتكثيف المتابعة على المعاهد

وجّه الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية خلال لقائه بموجهي عموم ورجال الخطة والمتابعة بالمنطقة، بضرورة الالتزام بالزيارات الميدانية المقررة وتكثيفها على المعاهد، لمتابعة تفعيل الدراسة منذ انطلاق اللحظات الأولى للفصل الدراسي الثاني، والذي بدأت فعالياته اليوم السبت، للمعاهد ذات الفترتين، أما المعاهد ذات الفترة الواحدة فتلتزم بالحضور من صباح غدٍ الأحد 11 فبراير 2024.

رئيس المنطقة يُطالب باكتمال توزيع المناهج الدراسية والتأكد من تحديثها

وأكد رئيس المنطقة، خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر مكتبه، أنٌ الموجه العام له دورًا أساسيًا وفعالاً في العملية التعليمية، وأنّه بمكانة رئيس المنطقة حال تواجده بالمعاهد، وعليه الالتزام بعمل تقرير مفصل يرصد به كل إيجابيات ومعوقات العمل بكل معهد يقوم بزيارته، ومتابعة إصلاح تلك المعوقات خلال زياراته التالية لهذا المعهد، مطالبًا الحضور بمتابعة طرق التحضير للمُعلمين مع التنبيه بأهمية الاهتمام بها، ومدى اكتمال توزيع المناهج الدراسية، والتأكد من تحديثها.

وشدّد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على أهمية متابعة تفعيل دور الموجه على أكمل وجه، ومدى تواجده بالمعهد طيلة اليوم الدراسي.

رئيس المنطقة يلتقي مسئولي الإدارة الهندسية

وفي سياق آخر، التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اليوم السبت، مسئولي الإدارة الهندسية بالمنطقة وعقد اجتماعًا مطولًا بهم، وذلك بمقر مكتبه، من أجل مناقشة وبحث ملفات المعاهد المغلقة والمعاهد التي صدر لها قرار إحلال وتجديد، في حضور المهندس محمد عوض، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة.

وناقش رئيس المنطقة مع الحضور، موقف المعاهد التي تخضع لأعمال الصيانة، وبحث آخر مستجدات المعاهد التي أُغلقت لأعمال الترميم والإحلال والتجديد، كما وجّه بإعادة فتح ملفات هذه المعاهد مرة أخرى وبحثها جيدًا وعمل تصور أو مقترح بكيفية تيسير وإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها، وذلك لإمكانية فتح هذه المعاهد في أقرب وقت ممكن، للحد من ظاهرة العمل بالفترة المسائية، أو الاستعانة ببعض المدارس.