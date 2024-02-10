نتائج الجولة التاسعة عشر للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الـ 19 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، والتي جرت اليوم، وتنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج المباريات

وأجريت اليوم 5 مباريات من دوري القسم الثالث المجموعة 11 بمنطقة الإسكندرية، حيث التقى مياه البحيرة مع أصحاب الجياد على ملعب مياه البحيرة، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الجياد 1/2.

وتعادل فريقى بدر ومركز أبو حمص على ملعب بدر 2/2 ، وفي مواجهة فريق مركز الدلنجات مع نظيرة مركز شباب كفر بولين على ملعب مركز شباب الدلنجات فاز صاحب الأرض بهدف.

باقي النتائج

وجاءت نتائج باقي الخمس مباريات التي أجريت اليوم بتعادل فريق الترام مع نظيره مركز شباب المعمورة، وفاز مركز شباب إيتاى البارود على نظيره المنتزه بهدف، وجاء ترتيب فرق دوري القسم الثالث المجموعة 11 بمنطقة الإسكندرية بعد انتهاء الجولة الـ 19 كالتالي.