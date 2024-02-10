انطلاق الجولة 19 للمجموعة 11 بدوري القسم الثالث.. «خمس مباريات»

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الـ19 لدوري القسم الثالث، للمجموعة الحادية عشرة، التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بإشراف عامر حسين، المشرف على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي، مقرر اللجنة.

إقامة 5 مباريات بدوري القسم الثالث

وتقام اليوم 5 مباريات بدوري القسم الثالث، المجموعة 11 بمنطقة الإسكندرية؛ إذ يلتقي مياة البحيرة مع أصحاب الجياد على ملعب مياه البحيرة، ويستضيف فربق بدر نظيره مركز أبو حمص على ملعب بدر، ويواجه فريق مركز الدلنجات نظيره مركز شباب كفر بولين على ملعب مركز شباب الدلنجات.

وتستكمل مباريات اليوم بمواجهة فريق الترام نظيره مركز شباب المعمورة على ملعب الترام، ويستضيف مركز شباب إيتاى البارود نظيره المنتزه على ملعب إيتاي البارود.

وجنبت القرعة فريق مركز شباب المطامير اللعب في هذه الجولة، بالإضافة الى فريق مركز شباب العامرية، نظرا لانسحاب فريق نهضة العامرية.

ومن المقرر إقامة جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.