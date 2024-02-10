«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب بعض الطرق غدا.. «خلوا بالكم عند القيادة»

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تسيطر على بعض الطرق غدًا الأحد، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس دافئ نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ويكون معتدلًا للدفء على السواحل الشمالية، وشديد البرودة في الصباح الباكر وفترات الليل على الأنحاء كافة.

«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب الطرقات غدًا

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وحذرت الأرصاد السائقين بضرورة اتخاذ الحذر عند القيادة.

ولفتت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بين 10 و11 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الأحد:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12 درجة مئوية.