«عشان تكوني رشيقة».. أفضل 5 تمارين رياضية لنحت الخصر والجوانب

ترغب جميع السيدات في التمتع بجسد مثالي وقوام ممشوق، خالٍ من الدهون الزائدة، ويعتبر الخصر المنحوت من علامات الرشاقة والجمال لدى السيدات، ما يجعلهن يبحثن عن تمارين رياضية تساعدهن على نحت الخصر والتخلص من الدهون الزائدة حوله وفي الجوانب، وهذا ما ستناوله في التقرير التالي.

يمكن الاستعانة بـ 5 تمارين رياضية للتخلص من الدهون الزائدة المحيطة بالخصر والجوانب، والتي تساعد على نحت الجسم والحصول على قوام مثالي، كما ذكر موقع medicinenet:

تمرين الكرسي لنحت الخصر

- تمرين القرفصاء، يعتبر من أكثر التمارين الفعالة التي تعتمد عليها السيدات لنحت الخصر والجوانب، ويتم من خلال شد الظهر والوقوف على الأرض في شكل مستقيم ثم ثني الخصر أكثر من مرة للأسفل.

- تمرين الوقوف على الأرض وثني الظهر للأمام من أفضل التمارين التي تساعد على نحت الخصر، ويتم تطبيقه من خلال فرد الذراعين على شكل جناحين والتحرك لليمين واليسار لأكثر من 15 مرة.

- تمرين القدمين، يتم من خلال الجلوس على الأرض ثم فرد القدمين بجانب بعضهما وتحريكهما مرة لليمين ومرة لليسار لأكثر من 15 مرة يوميًا للحصول على النتيجة المرغوبة.

- تمرن الكرسي، من التمارين الفعالة لشد الخصر وتنحيفه، ويتم من خلال الجلوس على كرسي وشد الظهر جيدًا ثم رفع القدمين للأعلى أكثر من 20 مرة يوميًا.

- تمرين الاستلقاء مع رفع القدمين، تتضح خطوات هذا التمرين من خلال الاستلقاء على الظهر بشكل مفرود ثم رفع الخصر والقدمين حتى الرأس أكثر من 15 مرة في اليوم.

ممارسة المشي والسباحة

في إطار هذا، قالت منار الشامي، مدربة لياقة بدنية، لـ«الوطن»، إنه في حال رغبت السيدة إلى نحت خصرها والتمتع بلياقة بدنية عالية ينبغي عليها تضمين التمارين الرياضية السابقة في يومها لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، كما يمكن أن تساعد تمارين المشي والسباحة وركوب الدرجات في نحت الجسم ككل ومنه الخصر والجوانب، كما تعتبر ممارسة تمارين نط الحبل ورياضة التجديف من الطرق الفعالة للحفاظ على الوزن ونحت الخصر.