خالد النبوي على CBC في رمضان بـ«إمبراطورية ميم»

أعلنت قناة CBC، عن عرض مسلسل «إمبراطورية ميم»، للنجم خالد النبوي، ضمن خريطة مسلسلاتها الدرامية، خلال الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة بوستر المسلسل وكتبت عليه: «استنوا النجم خالد النبوي ومسلسل إمبراطورية ميم في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة».

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مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، وعن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.