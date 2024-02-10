خالد النبوي يعيش أزمات فاتن حمامة في إمبراطورية ميم

يترقب الجمهور انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم في شهر رمضان، للوقوف على التغييرات التي طرأت على العمل الدرامي وكيفية اختلاف المعالجة الفنية عن الفيلم السينمائي الذي تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري حسب استفتاء النقاد عام 1996.

قصة إحسان عبدالقدوس

خلال الفيلم السينمائي كانت الأم فاتن حمامة تتولى مسؤولية 6 من الأبناء بمفردها بعد وفاة زوجها، ولكن مع المسلسل المرتقب يتولى الفنان خالد النبوي مسؤولية عدد كبير من الأبناء مع اختلاف أعمارهم، الذي يضعه في كثير من المواقف الصعبة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، نور النبي، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، ومن الأطفال منى زاهر وآدم وهدان، وعن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.