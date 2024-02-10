اندلاع حريق في محطة شينون النووية بفرنسا

شهدت فرنسا، اندلاع حريق في محطة شينون النووية، فيما أوقفت السلطات الفرنسية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فرنسية بينها إذاعة «فرنسا بلو» مفاعلين نوويين عن العمل مؤقتا.

وتحتوي محطة شينون للطاقة النووية على 4 مفاعلات تعمل بالماء المضغوط بقدرة 900 ميجاوات، وفقا لما ذكرته قناة «تي إف 1» الفرنسية.

وقالت قناة «تي إف 1» الفرنسية، إن الحريق اندلع حوالي الساعة 2:40 فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي «03:40 بتوقيت القاهرة».

واندلع الحريق في المفاعل رقم 3، الواقع خارج المنطقة النووية؛ إذ اشتعلت النيران في المحول الرئيسي، فيما أخمدت السلطات الفرنسية، الحريق الآن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عدم وجود تهديد للسكان جراء الحريق

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، عدم وجود أي تهديد للسكان أو البيئة لأن الحادث وقع خارج المنطقة النووية.

وأشارت السلطات الفرنسية إلى أن محطة شينون ستنتج كميات أقل من الكهرباء لأن الوحدتين 3 و4 اللتين تنتجان عادة 900 ميجاوات بشكل مستمر متوقفتان حتى إشعار آخر.

تفعيل خطة طوارئ داخلية

بدورها، قالت وكالة الأمان النووي الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، إنه جرى تفعيل خطة طوارئ داخلية، مشيرة إلى أنها ستهتم بمراقبة شبكة مياه الأمطار في المفاعلين 3 و4.