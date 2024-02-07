القاهرة الإخبارية: حريق محكمة «أولد بيلي» قد يكون سببه ماس كهربائي

قال أبوبكر بشير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لندن، إنه عند العاشرة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، تلقى جهاز الإطفاء بالعاصمة لندن اتصالا يشير إلى وقوع انفجار وحريق في مبنى محكمة "أولد بيلي"، وتوجهت 4 عربات إطفاء تصحبها عربات من الشرطة والإسعاف إلى المكان، ليكتشفوا أن الانفجار والحريق كانا في المبنى الملاصق لمبنى المحكمة.

أضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، أن شهود العيان أكدوا أن انفجارا جاء بعد وميض الأنوار والإضاءة داخل المبنى، وهو ما يعزز فرضية الماس الكهربائي، وجرى إخلاء مبنى المحكمة وإحاطة المكان بالأشرطة اللاصقة لإغلاقه لحين استكمال التحقيقات لتتأكد تماما أن العملية لا شبهة جنائية بها.

التحقيقات ما زالت مستمرة

أشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، والعمل توقف في المحكمة، وجرى إخلاء القضاة والمحامين حتى المتهمون جرى نقلهم إلى عربة سجن في المكان، ولم تسجل أي إصابات حتى هذه اللحظة.

وأوضح أن المحكمة تختص بالقضايا الجنائية التي تصلها من داخل لندن، والتي يحول إليها من مدن العاصمة، وهي من المحاكم العريقة في بريطانيا لكن المشهد يقترب أكثر من أن يكون سببه ماسا كهربائيا أكثر منه شيئا آخر.