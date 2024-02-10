حسن الرداد خلال ندوة بمهرجان الأقصر: «فيلمي مع خالد يوسف أحب الأعمال لقلبي»

تحدث الفنان حسن الرداد عن علاقته بالراحل سمير غانم، أثناء ندوة تكريمه بمهرجان الأقصر، قائلا: «هو عمود من أعمدة السينما، ولديه مدرسة كبيرة في الكوميديا والارتجال هو الأول فيها من أجل أن يخرج ضحكة من القلب».

وأضاف خلال الندوة التي أقيمت لتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: «وحتى الآن أحب أن أشاهده خاصة أن ما يصنعه ليس سهلا، وحينما يعيد الكلمة أشعر أن واقعها مختلف عليك كأنه لم يقلها من قبل، ورأيت بعد وفاته حب الناس ولا أستطيع أن أسرد ما تعلمته منه فهى أمور كثيرة أهمها أن نكون صادقين».

وعن أهم علامة في مشواره، أوضح «الرداد»: «منذ أن كنت في معهد فنون مسرحية أحببت أن أكون ممثلا متنوعاً، والمعهد أتاح لي هذه الفرصة، ومن خلاله نجحت أن أقدم مسرحا، ووالدي ساعدني على تقديم أدوار متنوعة لذلك حينما بدأت مشواري حرصت على لعب شخصيات مختلفة، وهو ما أثنى عليه الجمهور، خاصة في أدواري الجادة، لذلك أردت أن أنتقل للكوميديا، وبعدها انتقلت للرومانسي كي أهرب من حصر المخرجين لي في أدوار معينة».

أما عن تقديمه الأدوار الصعيدية، أكد «حسن»، أنه يحب الأعمال الصعيدية، وقال: «من الأدوار القريبة من قلبي دوري في فيلم «كف القمر» إخراج خالد يوسف، وفي رمضان المقبل أقدم مسلسل «محارب» وألعب دور شخص من أصول صعيدية». مشددا على أنه يحب أن يلعب دور الشخصية الصعيدية مجددا سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية، وإذا وجد نصا جيدا لن يتردد في تقديمه.