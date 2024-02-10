حسن الرداد: أحب التنوع في تقديم أدواري.. ووالدتي سبب نجاحي

أقيم اليوم السبت بمعبد الأقصر، المؤتمر الصحفي لتكريم حسن الرداد وإيمي سمير غانم، ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورتها الثالثة عشر، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.

عشق حسن الرداد للسينما

من جانبه، قال حسن الرداد خلال ندوة مهرجان الأقصر: «سعيد للغاية لتواجدي هنا بمدينة الأقصر، فهي من المدن المقربة لقلبي، وكنت معتادا دائما أن أزورها، ودائما أشعر في كل مرة أزور المدينة أنني أعيش بين الحضارة، وكذلك سعيد لتكريمي لأنني أعشق السينما لذلك تكريمي من مهرجان له معزة خاصة في قلبي أسعدني».

تأثير والدة حسن الرداد في حياته

وحكى حسن عن تأثره بغياب والدته، قائلا: «أمي أثّرت في تربيتي ووالدي أيضا، وتعلمت منها المبادئ واحترام النساء وانعكس ذلك على حياتي الشخصية، وأعتقد أن حُسن تصرفاتي خاصة مع النساء يعود لحبي لأمي، كما أنها كانت صاحبة الفضل في دخولي عالم التمثيل فهي من أصرت على استكمال مشواري مع الفن وشجعتني كثيرا حتى أكون ممثلا معروفا».