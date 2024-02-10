رامي صبري يطرح ميدلي ألبوم «النهايات أخلاق» عبر يوتيوب (فيديو)

أعلن المطرب رامي صبري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح ميدلي ألبوم «النهايات أخلاق» عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر رامي صبري الميدلي معلقا: ميدلي من ألبوم النهايات أخلاق مع شريف فهمي بين الحيطان - بحكي عليكي - جت سليمة، دلوقتي على يوتيوب.

رامي صبري يتصدر التريند

وتصدر رامي صبري مؤخرا تريند يوتيوب حيث نشر عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مقاطع من الأغاني معلقا: «بين الحيطان - بحكي عليكي - النهايات أخلاق» في صدارة ترند يوتيوب ميوزك في مصر، وتحتل مرتبة عالمية في جميع أنحاء الوطن العربي.