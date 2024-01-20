رامي صبري يعلن موعد طرح كليب «بين الحيطان» بعد نجاح الأغنية

يستعد الفنان رامي صبري، لطرح كليب «بين الحيطان»، بعد النجاج الكبير، الذي حققته الأغنية، خلال الأيام القليلة الماضية.

موعد طرح كليب أغنية بين الحيطان

وأعلن رامي صبري عن ميعاد طرح الكليب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «فيديو كليب بين الحيطان بكرة الساعة 4 على يوتيوب StayTuned بين الحيطان».

وكان رامي صبري، احتفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر 3 أغاني من ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، تريند يوتيوب.

ونشر رامي صبري مقتطفات من الأغاني معلقا: «بين الحيطان - بحكي عليكي - النهايات أخلاق» في صدارة ترند يوتيوب ميوزك في مصر، وتحتل مرتبة عالمية في جميع أنحاء الوطن العربي.