رامي صبري ينشر صورا جديدة من عقد قران شقيقته وسط الأهل والأصدقاء

نشر الفنان رامي صبري صورا لحفل عقد قران شقيقته، والذي جرى أمس بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين والأهل.

وظهر رامى صبري في الصور التي نشرها عبر خاصية «ستوري» على «انستجرام» وهو يشهد على عقد القران.

يذكر أن الفنان رامى صبرى طرح مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم النهايات أخلاق، وضم عددا كبيرا من الأغاني كان من بينها النهايات أخلاق وبين الحيطان وحلفتك بالليالي وبحكي عليكي وليك غلاوة عندي وجامد وكل سنة وأمانة ياقلبي وغيرهم .

وتعاون رامي صبرى في الألبوم بجانب عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عمرو الخضري، وعمرو المصري ومدين وأحمد علي موسى، وغيرهم.