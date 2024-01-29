رامي صبري يهنئ شقيقته بزواجها: «مبسوط بيكي»

هنأ المطرب رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» شقيقته بحفل زفافها، الذي عقد أول أمس.

ونشر رامي صبري، مجموعة صور من زفاف شقيقته وعلق قائلا: «بنتي وحبيبتي وأختي ريم الجميلة مبروك زواجك مبسوط بيكي، وفرحان لك أوي، خلصتي دارستك ونجحتي ودلوقتي اتجوزتي يا حبيبتي، ربنا يسعدك أنت وعريسك عبود الجميل حبيبي، وربنا يرزقكم الزرية الصالحة إن شاء لله».

ألبوم النهايات أخلاق

حقق الفنان رامي صبري، مؤخرًا نجاحا كبيرا بألبومه الغنائي الجديد، «النهايات أخلاق»، الذي ضم عددا كبيرا من الأغاني، التي حققت مشاهدات عالية على «يوتيوب» كان من بينها «النهايات أخلاق، وبين الحيطان، وحلفتك بالليالي، وبحكي عليكي، وليك غلاوة عندي، وبين الحيطان، وجامد، وكل سنة، وأمانة ياقلبي»، وغيرها.