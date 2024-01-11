كلمات أغنية رامي صبري الجديدة «بين الحيطان».. تصدرت تريند «السوشيال»

منذ إطلاق الفنان رامي صبري، قبل أيام قليلة، ألبومه الجديد «النهايات أخلاق»، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ فاجأ جمهوره بطرح الأغنيات بعد فترة من التحضيرات والتسجيل، لتتصدر أغنيته الجديدة «بين الحيطان»، مشاهدات موقع الفيديوهات «يوتيوب»، خلال أول 48 ساعة من طرحها، بجانب تصدر باقي أغاني الألبوم مثل:«جت سليمة»، «بحكي عليكي» و«النهايات أخلاق»، لمشاهدات الموقع أيضا، حيث عبر الجمهور عن إعجابه بكلمات الأغاني.

كلمات أغنية رامي صبري الجديدة «بين الحيطان»

أغنية رامي صبري الجديدة «بين الحيطان»، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، جاءت كلماتها كالتالي:

- وبعدين يا سنيني

- أنا البعد آذيني

- فراقه طلّع عيني اتهديت

- بشوف بعده مآسي

- لا نسيت ولا هكون ناسي

- موجود في قلبي وراسي حنيت

- بين الحيطان شايفه وشايف زمان

- ذكريات في المكان ما بتتنسيش

- بعده الحياة صعبة وضايع وتاه

- قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

- ده كان بيننا ليالي وأيام سابهالي

- وعايش على حالي وموجوع

- ده لو يرجع ثانية أرتاح وأعيش الدنيا

- بعديه مفيش عيشة تانية وممنوع

- بين الحيطان شايفه وشايف زمان

- ذكريات في المكان ما بتتنسيش

- بعده الحياة صعبة وضايع وتاه

- قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

- بين الحيطان شايفه وشايف زمان

- ذكريات في المكان ما بتتنسيش

- بعده الحياة صعبة وضايع وتاه

- قلبي اللي راح معاه وما رجعليش

أغنية «بين الحيطان» الجديدة لرامي صبري، جاءت ضمن ألبوم «النهايات أخلاق»، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، وجيتار مصطفى نصر.